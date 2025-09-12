Piden a antro de Aguascalientes respetar libertad religiosa 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, afirmó que la solución a la controversia generada por un bar en avenida Colosio se alcanzó mediante el diálogo, luego de que el establecimiento retirara símbolos religiosos de su fachada tras la inconformidad ciudadana.

“Se ha platicado ya en este caso con los propietarios, las imágenes que tenían colocadas en Colosio ya fueron retiradas”.

“Si bien hay una libertad de expresión, también debe haber un respeto a la libertad religiosa como lo establece el artículo 24 constitucional”, señaló el presidente municipal.

Montañez explicó que al autorizar un giro comercial no se revisa la publicidad que los dueños colocarán, pero subrayó que en este caso se actuó para evitar un mayor conflicto.

“Bueno, cuando se autoriza un espacio comercial como este que se menciona, digo, pues en el momento a nosotros no se nos exhibe el tipo de publicidad que van a colocar”, aclaró.

El edil agregó que más allá de las sanciones, lo relevante es alcanzar acuerdos.

“Finalmente hay un tema también de buenas costumbres, hay un tema de convivencia en este caso hacia las diferentes corrientes de pensamiento, hacia el cristianismo, hacia el catolicismo, pero yo creo que lo más importante es que haya un diálogo, yo creo que eso es lo más importante, que haya un diálogo abierto y que se pueda llegar a buenos acuerdos”, afirmó.

Ciudadanos de Aguascalientes denunciaron como ofensivo el uso de símbolos católicos en la apertura del bar “Mezontle, la catedral del perreo”, ubicado sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, por lo que emprendieron acciones en defensa de sus creencias.