Piden 15 millones para borrar esta canción navideña de la faz de la tierra

Tomas y Hannah Mazetti están cansados de escuchar la misma canción navideña han lanzado una campaña en internet para intentar desaparecerla de todas las plataformas.

Buscan recaudar más de 15 millones de dólares con el objetivo de comprar los derechos de la canción “Last Christmas” de Wham, y posteriormente, eliminar dicho tema de todas las plataformas de streaming.

Hannah relató que cuando trabajaba en un café en Oxford (Reino Unido) hace más de 10 años, su jefe repetía diariamente hasta 80 veces dicha canción, por lo que el escucharla tantas veces hizo que aborreciera el tema.

La pareja señala que cada vez que la canción es reproducida en cualquier plataforma, el dueño de los derechos recibe un ingreso económico. Pero, en este caso, ellos no buscan recuperar el dinero, pues su único plan es ser propietarios de dicho tema y poder retirarlo de las plataformas.

La pareja incluso contactó a Warner Chappel Music U.K., empresa dueña de los derechos, para preguntarle por cuánto venderían la canción, pero no recibieron una cifra exacta como referencia. No obstante, especialistas en propiedad intelectual les sugirieron ofrecer entre 15 y 25 millones de dólares.

“Una vez compremos las cintas maestras, serán enterradas en un vertedero de residuos nucleares en las profundidades de una montaña de Olkiluoto (Finlandia), donde permanecerán al menos dos millones de años”, señaló la pareja.

A su vez, comentaron que, en caso de reunir el dinero suficiente, buscarán hacer lo mismo con otras canciones como “All I want for Christmas is you”, de Mariah Carey y “Santa Baby”, de Eartha Kitt.