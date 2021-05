Pide Yesenia Muñoz campañas limpias en Jesús María

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- La candidata a la presidencia municipal de Jesús María por el Partido Libre de Aguascalientes (PLA), Yesenia Muñoz, pidió al resto de los candidatos a brindar campañas limpias ante el cierre de la jornada electoral.

La aspirante comentó en entrevista que en sus recorridos por el municipio chicahual ha detectado a brigadas de otros partidos políticos sin la compañía de los respectivos candidatos. Además, aseguró que desde el inicio de la campaña le han retirado la poca publicidad que colocó en las colonias.

“No ha sido una campaña limpia porque yo tenía poca publicidad y para el tercer día de campaña ya no tenía publicidad, tenía lonas y se quitaron. No quise ni pude darme el lujo de poner un solo espectacular porque el recurso había que emplearlo en otras cosas”.

De igual manera, Muñoz indicó, sin mencionar nombres, que en varias ocasiones sus contrincantes se han “colgado” de eventos masivos organizados por particulares para hacerlos ver como suyos y simular el respaldo ciudadano.

“Hacen alarde en las redes sociales en todo lo que pueden en esos eventos masivos y nos damos cuenta de que se cuelgan de un evento particular y lo hacen ver como su evento. Es muy curioso porque la gente que carga la bandera es gente acarreada, pagada”

Por lo anterior, la candidata del Libre de Aguascalientes invitó al resto de las candidatas y candidatos a la presidencia municipal a culminar sus campañas de manera limpia.

“Yo les invito a ellos como lo hice desde el principio a hacer campañas limpias aunque no lo han llevado a cabo, pero sí les voy a pedir en nombre de mi municipio que ya basta de las mentiras, de promesas”