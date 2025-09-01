Pide SSPE de Aguascalientes evitar subir a redes fotos de escolares para evitar extorsiones

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Con el inicio del ciclo escolar este día habrá un aumento de fotografías de escolares con uniformes en las redes subidas por sus propios padres por lo que desde la Policía Cibernetica se pide evitar estas prácticas para no ser blanco de la delincuencia a través de la extorsión

Mediante sus redes sociales recomiendan la activación de un protocolo de blindaje digital para niñas, niños y adolescentes

Protocolo Blindaje Digital

Recomendaciones para proteger la seguridad de niñas, niños y adolescentes en redes sociales:

-Evita exponer información escolar: no publiques el nombre, logotipo o ubicación de la institución en fotografías.

-Cuida la privacidad: desactiva la geolocalización y revisa quién puede ver tus publicaciones.

-Protege la identidad: difumina el rostro, uniforme o credenciales si decides compartir imágenes.

-Configura tu círculo de confianza: limita el acceso de tus publicaciones a familiares y personas cercanas.

-Piensa antes de publicar: recuerda que cualquier imagen en internet puede ser utilizada con fines indebidos.

Resalta que la seguridad de los hijos también depende de lo que compartes desde redes, insistiendo en la prevención.