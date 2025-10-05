Pide SSMAA mayor apoyo ciudadano para limpieza del Río San Pedro

16 C
Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- En proyecto una mega limpieza en el Río San Pedro a partir del siguiente mes y donde se espera una mayor respuesta de la población, informó Sarahí Macías Alicea, titular de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA).

“Vamos a realizar una mega limpieza de 16 kilómetros, que abarcará desde Jesús María hasta Tercer Anillo. Nos enfocaremos en el levantamiento de maleza, escombro, residuos y despejar todo el cauce. No será una limpieza como las que hemos hecho anteriormente, sino que esta será más profunda”, declaró la funcionaria.

– ¿Vas a necesitar más gente?

– Vamos a necesitar muchísima gente y es donde hacemos la invitación a la ciudadanía para que se sumen a partir de noviembre, pues van a ser tres meses en donde vamos a intervenir.

Macías Alicea destacó que la iniciativa partió desde la gobernadora Teresa Jiménez a fin de intervenir en el Río San Pedro, por lo cual se hará la invitación tanto a instituciones como organismos públicos para que se sumen 

“Es una limpieza que tendrá mayor alcance en el Río San Pedro para que pueda intervenirse y mostrar que el río está saneado”, insistió la titular de SSMAA.

– ¿Si hay respuesta de la gente?

– Sí hay respuesta de la gente, pero nos gustaría que fuera más. Siempre necesitamos mayor número de manos.