Pide SNTE respeto a horarios de trabajo de docentes en Aguascalientes

Daniela Lomelí

Aguascalientes, Ags.- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) hizo un llamado a las autoridades educativas de Aguascalientes a respetar el horario laboral de las y los docentes en el próximo regreso a clases, ante la posibilidad de que tengan que realizar dobles jornadas con el modelo híbrido.

El secretario de la Sección 1, Ramón García Alvizo, señaló que el sindicato no estaba de acuerdo con que los maestros tengan que trabajar una doble jornada para seguir el ritmo del modelo híbrido, esquema que se ha planteado para el regreso seguro de los estudiantes a las aulas.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que sea un modelo híbrido, nosotros lo que queremos es que se respeten los horarios de trabajo y que no se duplique la jornada del compañero docente, que si es de 8:00 a 1:00, en ese horario lo estarán atendiendo”, comentó.

Ante ello, mencionó que el SNTE está esperando que las autoridades locales definan los detalles del trabajo a seguir en el siguiente ciclo escolar, que será escalonado y con la aplicación de las medidas sanitarias.

García Alvizo recalcó que lo ideal es que los grupos sean divididos para que puedan asistir de manera ordenada, sin aglomeraciones dentro de las aulas y sin dejar de lado la atención personal para cada alumno.

Finalmente, señaló que a pocos días del regreso de los alumnos a las aulas, todos los docentes y no docentes de Aguascalientes se han incorporado a sus actividades presenciales para organizar y coordinar lo correspondiente a cada institución.

El ciclo escolar 2021-2020 iniciará el próximo 30 de agosto en todo el país.