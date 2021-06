Pide SNTE replantear y revisar el regreso a clases en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Preocupa al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) la confirmación de maestra de la escuela secundaria técnica 5 que dio positivo a covid, por lo que pide un replanteamiento y revisión a las condiciones del regreso a clases.

El líder del magisterio local, Ramón García Alvizo confirmó que la maestra estuvo activa acudiendo a los consejos técnicos previo al regreso a clases, por lo que el riesgo es de que ahí pudo haberse contagiado.

El docente reiteró el discurso de evitar un regreso precipitado o masivo para no exponer a maestros, niños, padres de familia y personal de apoyo.

“Insisto que no debe haber precipitaciones que el regreso vaya dándose gradual con grupos pequeños donde se atienda primero a los más rezagados, pero de ninguna manera volver como cualquier ciclo escolar normal “, indicó.

Así mismo, cuestionado por aquellos planteles que han decidido no reabrir, recordó que es un tema voluntario para los docentes el volver a presencial donde no se están negando los docentes, sin embargo lo que exigen son garantías para un retorno seguro para ellos y para los estudiantes.