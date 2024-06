Pide Silva diálogo entre IEA y padres de familia inconformes por cierres de planteles 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ex titular del Instituto de Educación se Aguascalientes y actual diputado local, pido a las a utilidades diálogo con padres de familia inconformes por cierres de planteles por la baja demanda de alumnos.

Justificó en el sentido de que no se trata de un tema nuevo, donde inclusive en su momento el mismo tuvo que tomar determinaciones.

“A veces se tienen necesidades de que una escuela absorba a estudiantes de otra, aunque eso no guste a los padres de familia, a nosotros mismos nos pasó acá por la colonia la salud en donde había dos escuelas espalda con espalda y una absorbió todo el servicio educativo”.

Mencionó que otro caso ocurrió con dos planteles juntos en la Colonia Héroes por el estadio Victoria, creando también inconformidades.

“Me parece que aquí el IEA debe de buscar los mecanismos de diálogo, aunque también en algunos casos de cierres solo son rumores y no hay nada oficial”.

Lo anterior tras manifestación la semana anterior de padres de familia de la escuela Carlos A. Carrillo en la colonia Gremial que referían de un cierre de plantel.

“Insisto en los acuerdos que deben de buscarse en cuanto a los grupos y alumnos entre las partes interesadas”.