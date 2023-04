Pide Serrano a Ayuntamiento solucionar humedad de puente vial para evitar nuevos accidentes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ricardo Serrano Rangel, titular de la Coordinación Estatal de Movilidad, lamentó el reciente incidente vial que involucró a una unidad de transporte público y que derivó en la muerte de una persona; aunque rechazó falta de capacitación de los conductores.

“No hay palabras que repongan la vida de un ser querido, es un accidente lamentable que sucedió. Me constan los programas de capacitación que deben tener los operadores y en ese sentido es lamentable lo que ocurrió. Debemos de seguir insistiendo en la parte normativa y de capacitación, esa no para. Tanto así, que vean la incidencia y hemos reducido al mínimo el tema de los accidentes”, consideró.

– ¿Venía borracho el conductor?

– No, según lo que dice el antidoping, no venía borracho, ni con otras drogas y ahí está el video. Se encuentra a disposición de la Fiscalía y hay que llevarlo a sus últimas consecuencias. No podemos tampoco titubear.

El pasado martes 28 de marzo, un camión de la línea local YoVoy se vio involucrado en un accidente en el paso a desnivel de la avenida Alameda. El evento ocasionó la muerte de una persona y dejó un saldo de varios heridos.

Cabe mencionar que el paso a desnivel fue construido a finales de 2004, debajo de una vía de ferrocarril, y desde entonces registra filtraciones de manera continua debido a que se encuentra en una zona de recarga del manto acuífero y por donde circulan decenas de unidades vehiculares.

Al respecto, Serrano Almanza hizo un llamado a las autoridades del ayuntamiento capitalino a revisar las condiciones de esa vialidad, explicando que pueden seguir dándose accidentes. No necesariamente relacionados con transporte público.

“Yo ya hablé con el alcalde (Leonardo Montañez) y con Carlos España (secretario municipal de Servicios Públicos) para ver qué podemos hacer ahí, porque es un tema de que el puente siempre está húmedo. Necesitamos hacer algo, colocar botones para reducir la velocidad, porque es un tema de la vialidad y no de la pericia del operador”, dijo el coordinador de Movilidad.