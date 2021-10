Pide Regalado que Monreal asuma su papel de dirigente en Morena Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- El diputado local por Morena, Juan Carlos Regalado Ugarte, acusó falta de interés por parte de Eulogio Monreal Ávila al frente del comité estatal, quien ha llamado a la unidad de los representantes populares del instituto político, tras expresar que el delegado no ha cumplido con sus tareas.

“No puede existir unidad y menos por parte de un delegado que se encuentra ausente, que nunca participa en las reuniones del comité ejecutivo estatal. Creo que debe haber congruencia y si se va a llamar a la unidad, debe empezar por él mismo”, subrayó Regalado en entrevista.

– ¿Pedirías que Eulogio deje el cargo y llegue alguien más?

– En este momento él es el delegado. Lo que pedimos es que tome en serio su papel como delegado en funciones de presidente y asuma su compromiso como tal.

Eulogio Monreal arribó como delegado en funciones de presidente durante mayo último, pero en su gestión ha recibido numerosas críticas de simpatizantes y militantes de Morena que de forma abierta han pedido su renuncia.

“(Monreal) no puede tomar decisiones de forma unilateral, pues de eso no hablan los estatutos de Morena. No somos el PRI, ni el PAN para que el presidente pueda decidir que hacer a su conveniencia”, recalcó el diputado guinda.

A mediados de mes, el delegado en funciones de presidente reconoció falta de comunicación con los representantes populares de la pasada Legislatura, pero dijo que habría más acercamiento con la diputación actual.