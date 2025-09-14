Pide Ramírez no politizar tema de La Pona

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se mantienen las negociaciones para encontrar salida a la situación de la zona ecológica de La Pona, apuntó el panista Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la comisión de Planeación y Obra Pública del Congreso del Estado, quien pidió que el tema prevalezca alejado de colores partidistas.

“La realidad es que yo invitaría a la gente para politizar el tema de La Pona. Más bien tenemos que resolver el tema y esperamos que este año podamos dar con una solución con los propietarios”, abundó el legislador blanquiazul.

Ramírez Hernández precisó que La Pona, además de ser una reserva ecológica de 33 hectáreas, también es un predio que tiene propietarios y con quienes el gobierno panista mantiene negociaciones para alcanzar un acuerdo.

“Se está haciendo un esfuerzo para que La Pona siga siendo un pulmón de Aguascalientes y gobierno del estado está haciendo un esfuerzo para solventar el predio. Recalcar que hay disposición de la gobernadora Tere Jiménez para encontrar una solución”, subrayó.

De acuerdo a declaraciones de funcionarios del gobierno del estado, La Pona tendría un valor comercial por 500 millones de pesos.