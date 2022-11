(Video)Pide Ramírez a municipio ponerle velocidad a trabajos en puente de la México

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Maximiliano Ramírez Hernández, presidente de la comisión de Obras Públicas del Congreso, hizo un llamado a la presidencia municipal a fin de acelerar los trabajos del puente del fraccionamiento México, debido al tráfico vial que, reconoció, se genera en la zona del llamado segundo anillo.

“Sí es un caos vehicular el que se presenta, un servidor pasaba por ahí y sí frena el tema de movilidad. Pedirle a la ciudadanía un poco de paciencia, pues lo que se busca es tener la infraestructura segura y ya el alcalde (Leonardo Montañez) lo comentaba era para salvar vidas. Aunque sí exhortar al municipio para que le metan tantita velocidad al tema, entiendo que son procesos que se deben de llevar”, resaltó en entrevista.

El puente del fraccionamiento México fue cerrado por el ayuntamiento desde agosto último, argumentándose trabajos de mantenimiento. No obstante, el pasado 20 de octubre se suscitó una explosión debido al choque de una pipa con ferrocarril que generó un incendio en la zona y el cual ocasionó una pausa a los trabajos.En algunas entrevistas, el alcalde Leonardo Montañez calculó que los trabajos pudieran finalizar hasta el siguiente año.

Al respecto, Ramírez Hernández comentó que las remodelaciones se venían realizando conforme a lo planeado, hasta que ocurrió el accidente de la pipa.

“Hay que ser conscientes que tenía un daño el puente y que con la explosión que hubo sufrió algunos daños, según los peritajes que me han comentado desde el municipio. He hablado de manera personal con el alcalde y le dije que ojalá se pudiera hacer en un corto tiempo y él me dijo que se comprometía a cuatro meses ya estuviera, pero en una de esas se terminaba un poco antes”, destacó.

Las autoridades municipales informaron la semana pasada que estas reparaciones estarían concluídas en cuatro meses.