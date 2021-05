Pide Orozco no buscar excusas para el regreso a clases presenciales

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En entrevista con medios de comunicación, el gobernador panista Martín Orozco Sandoval pidió no buscar excusas para que se pueda dar el regreso a clases presencial en Aguascalientes cuando las condiciones están dadas.

El ejecutivo reiteró que al día de hoy todas las condiciones están dadas para que el anhelado regreso a las aulas se pueda dar este próximo 7 de junio como originalmente está planteado.

-¿Gobernador en el tema del regreso a clases Campeche y Nayarit han suspendido clases por contagios, en el caso de Aguascalientes este regreso va, no habrá vuelta atrás?

-A ver, todo se tiene que analizar día con día y hasta ahorita nosotros creemos que están las condiciones, no te puedo tampoco garantizar si la próxima semana lo estén o no o bien el día 7, pero las decisiones son al momento y en base a los números que se tienen y por lo pronto podemos seguir planteando que el día 7 regresan a clases.

-¿Se ha politizado este tema?

-No, la verdad es que en Aguascalientes no; Aguascalientes siempre ha tenido un nivel cívico y su mismo nivel educativo que tiene perfectamente sabe deslindar las cosas, concluyó.