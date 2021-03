Pide Orozco corregir fallas en entrega de fichas para vacunación

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista, Martín Orozco Sandoval, pidió al Gobierno Federal corregir las fallas que se ha tenido en la estrategia de la entrega de de fichas para la vacunación de adultos mayores contra el Covid-19.

-¿Se debe cambiar la estrategia?

-Bueno, siempre he planteado que el preregistro es lo ideal, en este caso si ya no se va a aceptar como así lo creemos, pues entonces yo creo debe haber orden en la entrega de las fichas para no crear conflictos.

Sin embargo, el jefe del ejecutivo reconoció que la última palabra en el tema de la estrategia está en manos de la federación y no del estado.

Luego de inconformidades de adultos mayores por el tema de las fichas, Orozco Sandoval expuso que hasta donde tiene conocimiento en los próximos días se retomará la vacunación de aquellos que hayan quedado pendientes, según las letras del abecedario que han pasado, ello con el fin de que nadie se quede sin vacunar.