Pide OCEGA a ciudadanía a dar voto de confianza a que MIAA para luego calificarla

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Ante la inminente entrada en funciones de Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, MIAA, a partir del próximo 22 de octubre, las y los integrantes del Observatorio Ciudadano Electoral y de Gobierno de Aguascalientes (OCEGA) convocan a la ciudadanía a ‘brindar un voto de confianza al nuevo modelo; conceder el tiempo y la paciencia suficientes y necesarios para que éste pueda consolidarse’.

Aunado a ello los propios integrantes del Observatorio se mantendrán atentos del cumplimiento de las obligaciones de MIAA, en este sentido uno de los integrantes de OCEGA, Jorge Arturo López Mátuz, adelantó ‘personalmente voy a solicitar, espero qué me lo proporcionen, existe una herramienta de control que se llama gráfica Legal a dónde es una hoja de qué contiene la actividad que se va a hacer, los tiempos que se va a llevar a cabo la actividad, el responsable de dicha actividad y entonces con eso nosotros como observatorio vamos a ver si realmente se están cumpliendo las actividades que se está poniendo MIAA para su operación y serán debidamente informados ustedes acerca del resultado de esto’’.

Aunado a lo cual se apuntó ‘la primera parte, es la observación de qué somos testigos, dimos testimonio a través de este año de qué ha sido un gran esfuerzo, el voto de confianza en realidad tiene que ver con el tiempo, con el plazo en el que este modelo pudiera funcionar’.

Luego detallan, ‘no podemos dejar de señalar que en el caso de modelo en León, en la ciudad de León Guanajuato, Guanajuato, de acuerdo a Alex Caldera, nuestro paisano que nos hizo favor de instruirnos sobre el tema, de ese modelo, nos hablaba de qué funcionó plenamente en 30 años, es decir no es un asunto sencillo, va a tardar en funcionar plenamente’.

Asimismo sentencian, ‘por lo pronto la invitación nuestra es a detener esta andanada de descalificaciones, de señalamientos, cuando ni siquiera, no ha aún iniciado a trabajar y ya tienes encima una andanada de cuestionamientos, es un asunto normal porque ahora sí a diferencia de hace 30 años estamos todos muy pendientes del tema, sin embargo el señalamiento es dar el tiempo suficiente, por lo menos para que pueda instalarse, instalarse el organismo, comenzar a tener un funcionamiento adecuado y pues a partir de ahí será prácticamente imposible lograr que un ciudadano que no está recibiendo un buen servicio pues no lo manifieste’.