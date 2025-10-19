(Video) Pide obispo mayor seguridad en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Juan Espinoza Jiménez, obispo de Aguascalientes, cuestionó resultados en materia de vigilancia para la ciudad capital durante los últimos meses; admitiendo incertidumbre por salir a la vía pública.

“Hace tres años había mucha confianza de salir a la calle, porque sabes que aquí no hay inseguridad, Pero de unos meses a la fecha da miedo salir en la noche o en ciertos momentos en la ciudad. Hay que pedirle a Dios que no se pierda la ciudad”, enfatizó.

Durante su homilía dominical, Espinoza Jiménez reflexionó en torno al aniversario 450 de la fundación de la ciudad de Aguascalientes, recordando su origen cristiano. Aunque también refutó los gastos económicos en cuanto a la celebración de festejos.

“Esta ciudad nació con gente muy creyente. Esta ciudad ha crecido por la fe, pero creo que en los últimos años ha habido infiltraciones y tendencias que van deformando la vida de la ciudad. No dejemos que Aguascalientes pierda ese rostro. Hemos visto cómo se infiltra la violencia y muchos recursos que se desperdician en espectáculos podrían ocuparse para seguridad, para educación, salud o la limpieza”, remarcó.

De paso, el jerarca católico se refirió a una reciente polémica ocurrida en el barrio de El Encino, en donde se prohibió al cura del templo local, que se abstuviera de sonar campanas por generar molestias en los vecinos, cuestionando que el stand colocado en la Plaza de la Patria por autoridades para los festejos del 450 aniversario, y dijo que ello genera más ruido.

“Pero parece que aquí en la Plaza, no hay problema”, ironizó.