Pide obispo marchar contra libros de texto en Aguascalientes

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Juan Espinoza Jiménez, obispo de la diócesis local, instruyó a los sacerdotes de esta grey a invitar a los fieles a que participen en la marcha que convocó el Frente Nacional por la Familia para el próximo día 20 del mes en curso para manifestarse con la distribución de los libros de texto en la entidad.

En un documento emitido el pasado día 12 se indica en el “Memorándum” lo siguiente “A todos los sacerdotes, en el ejercicio del derecho ciudadano a la libre manifestación, el Frente Nacional por la Familia, (FNF) ha organizado una Marcha para mostrar su inconformidad por el contenido de los Libros de Texto para los niños en etapa de Educación Básica. El FNF ha extendido la convocatoria a participar de este evento a todas las personas que están en desacuerdo con estos libros.

El FNF nos pide que invitemos a las personas que deseen sumarse a esta iniciativa civil, motivándolas sobre la importancia que esta Marcha posee, como miembros de la Iglesia no podemos permanecer indiferentes a estas iniciativas que no van de acuerdo con los valores del Evangelio. Transmitamos esta invitación a manera de aviso dominical del día mañana (este domingo) al concluir la celebración de la Santa Misa.

La marcha será el día 20 de agosto, comenzando a las 11:00 horas en la esquina de las calles Cosío y Madero (zona centro Aguascalientes, Ags) y concluyendo en la Plaza de la Patria .

Atentamente Obispado de Aguascalientes”.

Libros de texto cancelan la conciencia…

De hecho Espinoza Jiménez en la homilía de la misa de este domingo a las 11:00 horas habló del particular y tras aplaudir el pronunciamiento de la gobernadora, Teresa Jiménez quien éste sábado anunció que no se distribuirán los libros en la entidad mientras la autoridad no se pronuncie sobre los amparos que se han interpuesto para evitar precisamente la distribución de los ejemplares en la entidad.

En este escenario el purpurado externó; “hemos visto que estos libros tienen una tendencia marxista, política, ideológica y hay muchas cosas que sí pueden desorientar a nuestros niños y adolescentes, por eso también hay otros movimientos que se han despertado; el Frente Nacional por la Familia ellos invitan a participar en una marcha que va a ser el día 20 de agosto, sí alguno de ustedes quiere participar, quiere solidarizarse lo puede hacer.

Los invitamos y ese es el aviso que nos piden que demos en las misas. Y cómo es un tema importante yo si quiero hacerles conciencia. Sí en un momento nos impusieran esos libros, yo les pediría a los padres de familia tener mucho cuidado y estar muy atentos para reforzar la educación en sus casas, para ayudar a sus niños en sus tareas, eso implicaría un trabajo más dedicado de parte de los papás.

Pidamos también a Dios que pare esto que es una tormenta, es un viento, nos quieren hundir. Yo he estado muchas veces en Cuba, en Venezuela y en Rusia fui también algunas veces y veo cual es el producto de un régimen con esta tendencia y este tipo de situaciones, quieren igualdad para todos. Pero apagan todas las aspiraciones de superación personal, todos igualitos menos el gobierno. Entonces yo sí les pido que esto lo reflexionen, lo mediten y también lo instruyan con sus maestros y les pido sí hay aquí algunos maestros que lo revisen lo difícil qué es. A mi lo más difícil que se me hace es que quieren cancelar la conciencia de los niños, el aspecto ético de su vida y también cortar la libertad.

La educación tiene una finalidad que es crear la libertad en los niños y en la adolescencia en responsabilidad y que sea capaz de transformar este mundo y estos libros cancelan esa posibilidad que tiene la educación cómo objetivo. Bueno pues está la invitación y pidan mucho a Dios que nos abra los caminos que debemos de seguir y sobre todo en este campo educativo tan importante en nuestro país y yo les he dicho que Aguascalientes tiene una buena educación y los maestros tienen que salir a flote y a la defensa.

La marcha será una marcha pacífica y decimos que no estamos de acuerdo y pedimos que se revisen y se analicen”, finalizó.