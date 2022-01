Pide Montañez no estigmatizar zonas  rojas en Aguascalientes por inseguridad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El alcalde Leonardo Montañez Castro descartó especificar en puntos rojos de inseguridad del municipio capital, tras reconocer que es una problemática que ocurre en diferentes puntos y solicitó que no se etiquete a alguna zona.

“No pudiéramos etiquetar que existen zonas en determinada parte de la ciudad. Hay zonas tanto en el oriente, en el poniente, como el norte y el sur. Desde luego los polígonos de incidencia delictiva sí son diferentes y obedecen a diversas conductas antisociales. No me gustaría poner etiquetas y no me gustaría que se estigmatice a la ciudad de que en determinada zona es donde se generan los problemas. La verdad es en todo el municipio”, afirmó.

Entrevistado luego de la instalación del Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana en Palacio Municipal, Montañez Castro resaltó los objetivos que tendrá este organismo que tendrá como prioridad detectar el origen de problemáticas.

“Lo que busca este consejo es ir a la raíz de los problemas y ver qué es lo que está sucediendo en determinadas zonas. Si faltan espacios de esparcimiento, actividades lúdicas para niños o si se direcciona la microeconomía para que se les pueda echar la mano en iniciar un pequeño negocio”, detalló.

El alcalde panista remarcó que se buscará una interacción de parte de las diferentes dependencias municipales y que no se actué de manera aislada.

El Consejo Permanente de Seguridad Ciudadana contará con la participación de funcionarios municipales, integrantes del cabildo y un total de seis consejeros ciudadanos.