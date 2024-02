Pide Montañez a ciudadanía no arriesgarse con detenciones ciudadanas

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- El alcalde capitalino Leonardo Montañez Castro llamó a la ciudadanía a no correr riesgos ni hacer justicia por su propia mano, ello luego de que este viernes se compartió en redes sociales la detención ciudadana de un sujeto que se dice se metió a robar una mueblería en Petróleos Mexicanos, caso en que la Policía Municipal intervino al recibir el reporte de un hombre que estaba amarrado a un árbol.

Y es que interrogado sobre el riesgo que pudieran correr quienes intervengan en este tipo de detenciones, el primer edil panista refirió ‘yo creo que no, yo creo que no se trata de que la gente corra riesgo, porque para eso debe estar las policías del sistema nacional de seguridad, el ejército, la Guardia Nacional, la policía estatal, la policía municipal, eso deben dejárselo a los policías, los ciudadanos no tienen porque correr riesgos, no es su función, si, al contrario la función de las policías, pues es vigilar por la seguridad y la preservación de la integridad de las y los ciudadanos’.

El presidente municipal negó conocer sobre el caso y detalló ‘mire, desconozco con exactitud el tema, pero finalmente nosotros no podemos hacer justicia por propia mano, sí, pero cualquier ciudadano que sea testigo de algún ilícito, pues puede poner a disposición de la justicia correspondiente cualquier presunto este ilícito’.

Finalmente en lo referente a las detenciones ciudadanas comentó Montañez Castro ‘miren nadie puede hacer justicia por propia mano, pero el artículo 222, del código de procedimientos penales, sí establece que si nosotros conocemos de algún ilícito tenemos la obligación de denunciar’.