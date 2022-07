Pide Monreal una tregua a Macías y Jasso ante proceso de renovación de dirigencia

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Tras la acusación de supuesta violencia de género cometida por el coordinador de la bancada de Morena en el Congreso, Juan Luis Jasso, en contra de la legisladora Karola Macías, el delegado en funciones de presidente del partido Eulogio Monreal Ávila solicitó evitar que esto pueda afectar el inminente proceso interno por el comité estatal.

“Deseamos que ellos arreglen los asuntos y que dejemos las cosas ajenas al proceso. Estamos como partido viviendo un proceso de renovación que me parece es lo más importante ahorita para Morena en la localidad. En lo demás, pediría a ellos que no contaminen el proceso y que, en todo caso, sí pueden darse una tregua”, aseveró.

El jueves último, Macías acusó de manera directa a Jasso por haber cometido supuesta violencia de género en su contra, por lo que anunció que presentaría una querella contra el líder de la bancada quien, por su parte, negó las afirmaciones.

Monreal Ávila consideró que lo deseable para cualquier persona es llegar a un punto de conciliación, evitando situaciones de división o de diatribas, no solamente entre integrantes de un instituto político. “Es lamentable cuando en el propio partido no hay unidad, porque eso es división y eso no conviene ni en el partido, ni en ninguna parte. Ni siquiera en la casa”.

– ¿Hizo mal Karola Macías en usar la diputación permanente del Congreso para presentar su denuncia, en lugar de acudir al partido?

– Cada diputada y diputado sabe su responsabilidad como militante o como aliado de un grupo político.

El proceso para la renovación de la dirigencia estatal fue anunciado para celebrarse el 7 de agosto entrante.