Pide MIAA contar con sistema de almacenamiento

Aumenta la atención a mujeres por pensión alimenticia en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags.- El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) llamó a la ciudadanía a contar con sistemas de almacenamiento en sus hogares, al considerar que permite garantizar el abasto y realizar los mantenimientos programados en la red de agua potable.

José Juan Aguiñaga, director de Enlace Comunitario del organismo, señaló que la infraestructura doméstica es fundamental para enfrentar los ajustes que se realizan en el servicio.

“Aquí es importante recalcar que la ciudad y quiero ser bien honesto con todos ustedes, que la ciudad debe de estar diseñada para que cada hogar tenga almacenamiento y con eso nosotros garantizamos el abastecimiento”, expuso.

El funcionario detalló que un tinaco con capacidad de 700 litros resulta suficiente para cubrir las necesidades de una familia en Aguascalientes durante tres días.

“Un tinaco de 700 litros puede abastecer a una familia como lo es en Aguascalientes hasta 3 días”. 

“Entonces, eso le da la posibilidad a cualquier organismo de darle el mantenimiento y de poder hacer los mantenimientos programados y los tandeos que al efecto sean necesarios”, sostuvo.

Respecto a la infraestructura de pozos, Aguiñaga explicó que más que abrir nuevos, se trabaja en su sustitución con el fin de aprovechar mejor los acuíferos.