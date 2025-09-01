Pide Medina mejor trato a municipios por Gobierno federal en recursos

Raúl Muñoz

Jesús María, Ag.- En el marco del Primer Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, el alcalde de esta demarcación, César Medina consideró que debe mejorar el trato a los municipios, sobre todo en lo que respecta a la entrega de recursos.

El alcalde destacó que los programas sociales han mantenido continuidad y consideró positivo que se fortalezcan y respeten, aunque reconoció que no todos surgieron en la actual administración.

“En cuanto a los programas sociales, yo creo que eso ni que discutir, yo creo que es algo en lo que todos coincidimos. Qué bueno que se sigan fortaleciendo, qué bueno que se respeten. Finalmente sabemos que son programas sociales que han venido perfeccionándose con el paso del tiempo”.

“No necesariamente que nacieron de esta administración, sino que vienen ya de administraciones pasadas y que se han ido perfeccionando. Eso yo creo que el verlos en las calles, el que llegue precisamente a personas que lo necesitan es importante”, señaló.

No obstante, cuestionó la disminución de recursos federales destinados a obra pública, lo que calificó como una afectación directa para los municipios.

“Yo resaltaría que en temas de recurso de obra pública a lo mejor no estamos muy de acuerdo. Es, por ejemplo, en la disminución que hemos tenido. Te pongo un caso: el 10% del fondo del Ramo 33 que se nos quita a los municipios para los pueblos indígenas, pueblos originarios”.

“Yo considero que debería de aplicarse únicamente en los municipios de los estados donde hay esos pueblos originarios. Nosotros somos sacrificados y en Aguascalientes no hay ningún pueblo originario a quien pudiéramos decir está beneficiando este fondo”, reprochó.

En materia de salud, reconoció pendientes importantes, aunque llamó a dar margen a la nueva administración.

Finalmente, expresó su respaldo al Gobierno federal en la expectativa de que los ajustes beneficien a todos los niveles de gobierno.