Pide Medina a Morena no politizar la seguridad

Raúl Muñoz

Jesús María, Ags.- El alcalde panista de esta demarcación, César Medina, llamó a Morena a no lucrar políticamente con los hechos de inseguridad registrados en el municipio y en el estado, al considerar que se trata de una situación que requiere coordinación y no confrontación.

“Yo la verdad es que he visto algunas notas desafortunadas donde prácticamente se están colgando de esta situación lamentable, no solamente que ha vivido Jesús María, sino el estado en las últimas semanas, para comentar que están fuera de control, y creo que eso es desafortunado, porque como lo dije en alguna ocasión, no se debe lucrar políticamente con estas situaciones”, afirmó.

El pronunciamiento del edil surge luego de que el secretario general de Gobierno, Antonio Arámbula, señaló que Morena ha emprendido una campaña de desprestigio relacionada con la seguridad pública.

Medina coincidió en que algunos actores han buscado sacar provecho de los recientes hechos violentos.

“En algunos casos hemos visto que desafortunadamente se han hecho comentarios desafortunados, cuando creo que el tema de seguridad es algo que nos debe comprometer a todos”, sostuvo.

El alcalde reconoció que en días recientes el municipio enfrentó hechos de inseguridad, pero aseguró que se reforzaron los operativos de seguridad con el respaldo de las corporaciones federales y estatales.

“Sí, pues la verdad es que tuvimos días complejos; ahorita hemos reforzado, por supuesto, todos los operativos de manera coordinada. Yo debo de reconocer mucho el trabajo coordinado que se está haciendo con la Guardia Nacional, con el Ejército, con la Policía Estatal, con nuestras corporaciones, porque creo que eso puede ser lo que al final de cuentas nos da mejores resultados hacia la ciudadanía”.

“Por eso comento que luego ya situaciones que se utilicen políticamente creo que n