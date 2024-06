Pide magistrado privilegiar carrera judicial en lugar de voto popular 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- En medio de la discusión sobre una reforma al Poder Judicial lanzada desde la Presidencia de la República, el magistrado Juan Rojas García rechazó que la votación de magistrados y ministros sea la alternativa, por lo que pidió privilegia la carrera judicial.

El también presidente del Poder Judicial en el Estado, reconoció que este poder necesita una reforma, pero se debe pensar en los problemas que realmente padece, como la falta de personal o las cargas de trabajo.

“Yo soy un fiel creyente de la carrera judicial, yo creo firmemente que no se hacen las personas jueces, no nacen jueces, se hacen jueces con el tiempo, el estudio, la experiencia, con los concursos de oposición. Es como los doctores, los médicos, no los elegimos a los médicos por encuestas, los elegimos por su capacidad, por el tiempo, por su experiencia”.

“A mí sí me encantaría que se diera mucha prevalencia a la carrera judicial, pero vemos que se están proponiendo un sistema de elección directa. Estamos en eso, los poderes judiciales, revisando esa reforma y pidiendo, lo que pide cualquier persona, ser escuchados”, indicó.

Rojas Garcíía agregó que la lucha de los poderes judiciales es por la autonomía, además de considerar los méritos y la calidad de quienes van a juzgar.

“¿Quién me gustaría que me dictara sentencia en mi caso, alguien que se ha preparado a través de los años, que ha ido escalando poco a poco para adquirir esa experiencia y se ha dedicado a estudiar o alguien que es elegido por votación directa?”, cuestionó el magistrado.

Precisó que no duda que existan personas externas al poder judicial que tengan capacidad, pero el trabajo que realizan en el sistema judicial permite adquirir experiencia.