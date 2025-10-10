24 C
Aguascalientes
10 octubre, 2025
Tendencias

Pide licencia el diputado Luis León, podría incorporarse a la…

Mejor hora para comprar vuelos: estrategias para viajar mejor

Cómo reducir el tiempo de espera en un restaurante

Con gran éxito arrancó Municipio Aguascalientes recorridos “Mitos y Leyendas”

Intentan ejecutar a 2 pepenadores en el fraccionamiento La Huerta…

Panteras de Aguascalientes sorprende a Soles y le gana en…

Regresa Jeans y desata nostalgia entre sus fans

Día Mundial de la Salud Mental: cómo construir entornos laborales…

Sumarían más de mil casos de taxistas despedidos “que se…

Sigue la lluvia de cancelaciones de conciertos en Aguascalientes, ahora…

Pide licencia el diputado Luis León, podría incorporarse a la Coordinación de Movilidad en el gobierno estatal

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista, Luis León presentó ante la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, que preside la diputada Ana Gómez Calzada, la solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada por el diputado Luis Guadalupe León Méndez, mediante la cual solicita separarse de su cargo.

Dicha petición será sometida a consideración del Pleno Legislativo durante la próxima sesión ordinaria. En caso de ser aprobada, se citará a su suplente para los efectos legales conducentes.

Extraoficialmente se maneja que León Méndez podría incorporarse en breve a la Coordinación de Movilidad del gobierno del estado.

El suplente del legislador panista, es Omar Valdés.