Pide licencia el diputado Luis León, podría incorporarse a la Coordinación de Movilidad en el gobierno estatal

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista, Luis León presentó ante la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, que preside la diputada Ana Gómez Calzada, la solicitud de licencia por tiempo indefinido presentada por el diputado Luis Guadalupe León Méndez, mediante la cual solicita separarse de su cargo.

Dicha petición será sometida a consideración del Pleno Legislativo durante la próxima sesión ordinaria. En caso de ser aprobada, se citará a su suplente para los efectos legales conducentes.

Extraoficialmente se maneja que León Méndez podría incorporarse en breve a la Coordinación de Movilidad del gobierno del estado.

El suplente del legislador panista, es Omar Valdés.