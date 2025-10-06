Pide Leo Montañez cuidar el medio ambiente

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este lunes, el presidente municipal, Leo Montañez exhortó a las y los alumnos de la primaria Fernando Montes de Oca, a realizar prácticas amables con el medio ambiente como la separación y reutilización de materiales para impactar de forma positiva en el cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno para hacer de Aguascalientes una ciudad más limpia y sostenible, a través del programa “Lunes de Basura que no es Basura”.

Al encabezar la ceremonia de honores a la bandera, el presidente municipal de Aguascalientes reconoció a los alumnos con el mejor promedio en la institución educativa con la entrega de tablets a Alicia Jazmín Guzmán González de 1 A, Mario Iván Rodríguez Montoya de 2 A, Leilany Jashibe Cortez Sierra de 3 B, Karely Chanel Díaz de León González, Ronaldo Daniel Serrano Moreno de 5 A e Iker Santiago Rosales Huizar de 6 B.

Acompañado de Christian Gutiérrez Márquez, secretario de Desarrollo Social y de Rafael Esqueda Medina, director de este plantel, Leo Montañez hizo entrega de equipo deportivo para fomentar la actividad física de los alumnos de esta primaria.