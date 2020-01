Pide Jiménez no politizar caso de ex regidoras acusadas de supuesto fraude

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alcaldesa capitalina, la panista, Teresa Jiménez Esquivel pidió no politizar el tema de dos ex regidoras capitalinas quienes se encuentran bajo investigación por presunto ejercicio indebido del servicio público.

“Yo lo único que pido es que no se haga político, porque las instituciones se utilizan para hacer verdadera justicia a personas que realmente necesitan aplicarse la justicia. Que no se cometan injusticias, que sea algo justo y no político”, expuso en entrevista.

Tras concluir la pasada gestión municipal, las regidoras Hazel Montejano, del PRI, y Karla Cassio, sin filiación partidista, han sido señaladas de supuestos desvíos públicos y fraude durante su paso por la gestión. Incluso Cassio había sido vinculada a proceso a finales del 2019.

Jiménez Esquivel mencionó que el tema ya está en manos de la Fiscalía del Estado, a quien corresponderá en su caso confirmar o deslindar responsabilidades.

“La Fiscalía lo está llevando. El gobierno municipal es respetuoso de todas las instancias, tanto judiciales como también del Congreso”, insistió.

– Aquí el fraude también fue contra el Municipio, ¿a cuánto ascendió el de estas personas? – No, la verdad es que es Fiscalía quien debe estar investigando. Nosotros cada área tiene su presupuesto. Yo lo que pido es que sea impartición de justicia.

La alcaldesa de extracción panista abundó que ha pedido a los actuales regidores del Cabildo que se trabaje con transparencia, “para que estos temas delicados lleguen a una conclusión”.