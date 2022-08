Pide Jasso lavar la ropa sucia en casa en el tema de la dirigencia de Morena

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Genera buenas expectativas la nueva dirigencia estatal de Morena que encabezará Gilberto Gutiérrez, aseveró Juan Luis Jasso Hernández, líder de la bancada guinda en el Congreso, quien hizo un llamado a dejar atrás las confrontaciones internas.

“Estoy muy optimista, confiando al cien por ciento plenamente en la nueva dirigencia. No todos los actores están satisfechos, pero será un reto de la nueva dirigencia con los grupos y aunque no he hablado personalmente con Gil, decirle que voy a sumarme”, declaró en entrevista.

– ¿Se augura un buen triunfo para Morena en Aguascalientes en el 2024?

– Todo va junto con pegado. Tenemos una dirigencia muy propia, un escenario político prometedor para el movimiento. Yo hago un llamado a dejar los temas internos a un lado y ponernos a construir. Viene mucho trabajo, pero existen muchas ganas de llegar al triunfo en 2024.

En días pasados fue designado Gilberto Gutiérrez como nuevo dirigente local de Morena, después que en los últimos dos años ese cargo había sido ocupado por delegados en funciones de presidente. No obstante, hubo críticas de personajes como Arturo Ávila, dos veces candidato guinda por la alcaldía capitalina, quien advirtió “amiguismo” en el proceso interno.

Al respecto, Jasso Hernández hizo hincapié que de manera inicial se llevó a cabo la designación de un consejo que sumó representantes del partido para dar pie entonces a la elección de Gutiérrez.

“Fue un consejo que elegimos todos los militantes y simpatizantes del movimiento. No es que se represente a un grupo como se ha venido diciendo, sino a una fracción de la sociedad, de esa militancia. Por lo cual lo veo muy legítimo”, remarcó el también presidente de la comisión de Asuntos Migratorios del Congreso.