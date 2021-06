Pide Iglesia de Aguascalientes no especular con nombramiento de nuevo obispo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.-Solamente el Vaticano es la autoridad para definir el nombre del próximo obispo de Aguascalientes, apuntó el vocero eclesiástico Rogelio Pedroza González, quien reiteró que de momento no se cuenta con una asignación oficial.

“Mientras no se haga oficial, sería como especular en un tema que no tiene salida y aquí la especulación no queda”, comentó en relación al cargo que se encuentra acéfalo.

En ese sentido, Pedroza González reiteró que la diócesis seguirá esperando que se anuncie el jerarca que tome el puesto, tras el fallecimiento del obispo José María de la Torre ocurrido en diciembre del año pasado.

“Cuando un obispo es nombrado, le toca a la nunciatura, a la Santa Sede hacer los trámites correspondientes, las investigaciones correspondientes, para que se pueda nombrar. Pero nosotros como diócesis no sabemos cómo vamos, hasta que el Papa Francisco haga el nombramiento”, recalcó.

José María de la Torre fungió como titular del obispado de Aguascalientes de principios de 2008 hasta su deceso en 2020 debido al Covid.