Pide IEA no caer en pánico por casos sospechosos de covid en escuelas de Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Llama el titular del instituto de educación del estado, (IEA), Ulises Reyes Esparza a no caer en pánico por casos sospechosos de covid, indicando que se tienen reportes de al menos 3 escuelas hasta el día de hoy en educación básica y media, sin oficializarse ninguno de estos.

-¿Sin embargo se habla de de contagios?

-Pues si se habla de contagios aunque es muy pronto para confirmarlos y no podemos decir que hayan sido en las escuelas.

Remarcó que los protocolos están activados, tratándose estos reportes de estudiantes e insistiendo en que no hay aún las pruebas que indiquen que si han dado positivo.

Al concluir el funcionario estatal pidió a la población no relajar la parte social en donde mediante decreto publicado por le gobierno estatal se busca reducir los aforos y que los niños acudan a lugares donde se aglutinan las personas.