Pide García regular seguridad pública que se brinda a ex gobernadores

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El diputado panista Luis Enrique García López se pronunció en favor de regular los servicios de seguridad privada que se brinda para algunos ex titulares del Poder Ejecutivo en la entidad.

“Es una realidad que la prestación de los servicios de seguridad a ex funcionarios es un tema que se da. Lo que hoy pretendemos es que se regule de manera eficiente y también se transparente. Por lo que yo conozco y he logrado conocer, existe esa prestación. El asunto es que, al no ser formal, cómo solicitas información”, apuntó.

García López aclaró que, de momento, sólo se tiene conocimiento de estas prestaciones a favor del priista Carlos Lozano de la Torre, quien encabezó la administración anterior; en cuanto a los ex gobernadores Otto Granados, Felipe González y Luis Armando Reynoso no se tiene alguna confirmación.

“No sé si sean en su totalidad. Pero por lo menos sé que el ex gobernador (Lozano) sí cuenta con esa protección”, adicionó.

– ¿Son de la Fiscalía?

– No sé, me imagino que deben ser de la Policía Estatal.

El legislador por Acción Nacional mencionó que el líder de la bancada blanquiazul Adán Valdivia presentó una iniciativa en torno a revisar esa situación, por lo cual se estará revisando para conocer cómo se determina ante el pleno.

“Estamos afinando los detalles pues pretendemos que sea un tema de a que a todos los que desarrollan funciones en materia de seguridad pública que puedan contar, a petición expresa y a determinación del Consejo de Seguridad Pública del Estado”, aclaró García.