Pide Gallegos mantener fuero a alcaldes y diputados en Aguascalientes﻿

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La legisladora local por el PRI Margarita Gallegos Soto se mostró a favor de conservar la prerrogativa del fuero para diputados y presidentes municipales de Aguascalientes, luego que el tema se mantiene estancado dentro del Congreso.

En el primer caso, la diputada tricolor consideró que se trata de un derecho para que los representantes populares puedan expresarse de manera abierta, sin que existan represalias de otros actores.

“Yo creo muy conveniente que los legisladores lo debemos de mantener, pues la confianza en este caso tan sencillo el que me pregunten algo y contestarlo de acuerdo a mi criterio, me da esa liberad. De otra manera, nos veríamos muy limitados para no herir a nadie por temor a represalias”, expuso.

Sobre el retiro del fuero a los presidentes municipales, como se han manifestado algunos diputados del gobernante Partido Acción Nacional, Gallegos Soto también se opuso tras argumentar que es el mismo caso que legisladores. “A ellos no se les debería de quitar. Los alcaldes también pues juegan un papel importante y no puedes responder por todos tus subordinados, directores o secretarios y al último el responsable es el presidente municipal”, añadió.

El Congreso de Aguascalientes ha recibido varias iniciativas en torno a eliminar el fuero, incluyendo una del gobernador panista Martín Orozco. Pero cada una con posiciones diferentes en cuanto a los cargos que pudieran o no conservarlos.

Al respecto, Margarita Gallegos adelantó que el tema deberá resolverse en el siguiente periodo ordinario que comienza el 1 de marzo. “A favor o en contra, pero debe de salir en este periodo”, resumió.