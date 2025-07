Pide frenar trolleo en redes Florinda Meza

Redacción

Ciudad de México.-Tras el estreno del cuarto capítulo de la serie “Chespirito: Sin querer queriendo“, donde se muestra el origen de “El Chavo del 8”, Florinda Meza reapareció en sus redes sociales para desmentir la historia y aseguró que su difunto marido no escribió el personaje para “pegarle a la competencia” porque nunca le interesó agradarle a nadie, pero lo logró gracias a sus libretos.

Por medio de un video en Instagram donde contó el origen de “El Chavo”, Florinda Meza aprovechó para recordar que ella no aparece en la bioserie de Chespirito porque no dio la autorización para que usaran su imagen y lamentó que la estén relacionando con el personaje de “Maggie Ruiz”, algo de lo que responsabilizó a los creadores.

“Yo no salgo en esa serie, no autoricé el uso de mi imagen ni mi vida. Y si ustedes lo han relacionado y han hecho crecer esta bola de nieve, es responsabilidad de quienes hicieron la ‘ficción’, no mía”, expresó la viuda de Chespirito.

Además, hizo un llamado a los fans de Roberto Gómez Bolaños para que terminen con el “mal” que hay en redes sociales y resaltó que ella es solo un ser humano que no ha hecho ninguna de las “cosas horribles” de las que la acusan.

“El mal debe parar. No solo por mí, que soy un ser humano con sentimientos y que no tengo nada que ver con las cosas horribles de las que se me acusa. También por ustedes, los buenos que siempre han seguido a Roberto y que de verdad lo aman”, mencionó.

Florinda Meza pide un alto a críticas Créditos: Instagram

Florinda Meza ya no desmentirá las calumnias en su contra

En la misma publicación, Florinda Meza anunció que ya no va a salir a desmentir “las calumnias” en su contra y solo aclarará lo que tenga que ver con Chespirito. Sin embargo, consideró que tanto odio está dañando a las personas y recordó a sus seguidores cuáles eran los valores de “El Chavo”.

“Yo no voy a salir a desmentir cada una de las calumnias y ataques en mi contra porque esto no se trata de mí. Se trata de ustedes, ¡se trata de TODOS!… Aun si yo fuera la peor persona del mundo, que no lo soy, los valores más bonitos de ‘El Chavo’ eran el perdón, la reconciliación y la frase que todos conocemos: ‘La venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena'”, aclaró.

Finalmente, Florinda Meza pidió a la audiencia que reflexione sobre su mensaje y deje de dañar un programa que ha unido a más de cuatro generaciones en toda Latinoamérica, sin importar las barreras y fronteras.

Te puede interesar: María Antonieta de las Nieves critica a Florinda Meza por desmentir bioserie de Chespirito

Hasta el momento, su publicación ya suma más de 300 mil reproducciones, pero, a pesar de su petición, nuevamente decenas de usuarios le dejaron críticas por no permitir que los hijos de Roberto Gómez Bolaños cuenten su historia con libertad y esté tratando de desmentir cada capítulo que se estrena.

Con información de Quinto Poder