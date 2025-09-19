(Video)Pide disculpas bailarina exótica que dio el grito en Chiapas

Redacción

Chiapas.– La bailarina Yoana de la Cruz, conocida artísticamente como “La Pony”, se convirtió en el centro de una controversia después de su participación en los festejos del Grito de Independencia, organizados por el Ayuntamiento en el parque central de la localidad.

Durante su presentación, la artista utilizó la bandera de México como parte de su coreografía, lo que provocó reacciones divididas en redes sociales. Mientras algunos espectadores aplaudieron su espectáculo, otros lo consideraron una falta de respeto hacia los símbolos nacionales.

Ante la ola de críticas, Yoana difundió un video en el que se disculpó con quienes se sintieron ofendidos. En el mensaje, se presentó como licenciada en psicología educativa, emprendedora y maquillista profesional, y aclaró que en ningún momento buscó denigrar a la patria ni a la conmemoración cívica. Explicó además que el vestuario fue diseñado por ella misma, inspirado en atuendos típicos de su comunidad.

“Me disculpo con todas las personas que se sintieron ofendidas, no fue mi intención faltar al respeto a los símbolos patrios”, expresó la bailarina.

El hecho no pasó desapercibido para la colectiva feminista 50+1 Chiapas, que emitió un posicionamiento en el que rechazó la contratación del espectáculo. La agrupación señaló que la presentación contribuyó a la cosificación de las mujeres y desvirtuó el carácter cívico de la ceremonia, además de cuestionar el uso de la bandera nacional en un montaje de entretenimiento. También pidieron al alcalde Pedro Ramírez explicar el gasto de recursos públicos destinados al evento.

“Lo que debería haber sido una ceremonia para rendir homenaje a nuestra historia se transformó en un acto que desvirtúa el sentido de la conmemoración”, señaló la organización.

Por su parte, el presidente municipal de Reforma. Pedro Ramírez, publicó en un inicio un mensaje en redes sociales defendiendo la celebración; sin embargo, la publicación fue eliminada poco después. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha emitido una postura oficial ni ofrecido disculpas públicas.

Con su mensaje, Yoana busca dar por cerrada la polémica y enfatizar que su única intención fue ofrecer un momento de entretenimiento a la población en el marco de las fiestas patrias.