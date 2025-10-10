Pide diputada reportar casos de escuelas que cobren por servicio de aseo en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No puede permitirse que escuelas cobren un recurso adicional a paterfamilias por servicio de limpieza en sus instalaciones, manifestó la diputada Lucía de León Ursúa, presidenta de la comisión de Educación del Congreso, añadiendo que de igual manera tampoco puede validarse que el alumnado lleve a cabo esas tareas.

“No deben, pues nuestras escuelas deben estar cubiertas con un personal de intendencia y no deberían cobrar por ello. Ni tampoco los niños tienen porque hacer el aseo en escuelas”, afirmó la legisladora local por el PRI.

En ese sentido, de León Ursúa pidió que en caso de ubicarse estas situaciones al interior de planteles locales, se presente la queja correspondiente en el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA)

“Si eso sucede en alguna escuela, hay que reportarlo de forma inmediata al IEA, porque no se debe de cobrar por ello”, abundó la presidenta de la comisión de Educación.

De acuerdo a datos oficiales, en Aguascalientes operan más de 700 escuelas primarias.