Pide Creel a Dios por la salud de AMLO

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El presidente de la Cámara de Diputados Santiago Creel Miranda insistió en solicitar una audiencia con el ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, para presentarle propuestas en materia de seguridad que se ejercieron cuando encabezó la Secretaría de Gobernación, en el periodo 2000-2006.

“Pudimos disminuir los delitos en un 30 por ciento y los homicidios violentos que había en el país, comparado con la época del presidente (Ernesto) Zedillo. Entonces quiero explicarle en hora al presidente López Obrador, no es porque yo vaya a resolver el problema en una hora –que no se malentienda-, pero sí explicarle cuál fue la experiencia que hicimos y aportar mi experiencia. La discusión no es si el Ejército tiene que estar en las calles. No pierde más que una hora”, afirmó.

Entrevistado en esta ciudad, Creel Miranda descartó la contrapropuesta de López Obrador para hablar con Adán Augusto López Hernández, actual Secretario de Gobernación, revelando que hace tiempo no encontró eco en el documento que le entregó a Olga Sánchez, cuando ocupó ese mismo cargo.

“Quiero darles la primicia desde Aguascalientes que este documento se lo presenté en 2018 a Olga Sánchez como titular de Gobernación para que se lo entregara al presidente y si le ve méritos a mi documento, lo pasó a ver. Nunca tuve respuesta, pero ya no lo voy a enviarlo por un tercero, sino verlo a los ojos y decirle esto se está haciendo bien o mal. Para Santiago Creel, primero va México”, insistió.

– ¿Cuánto va a esperar?

– Yo soy muy insistente. Me dijeron que era imposible ganarle al PRI y coordiné la campaña de Vicente Fox durante dos años y medio, cuando le ganamos al PRI. Pienso que la política no es el arte de lo posible.

De manera adicional, el legislador blanquiazul se refirió a las versiones reveladas tras el hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional y que se refieren a presuntas enfermedades que padecería el presidente de la República.

“Con la salud no se juega. Soy uno de los principales opositores a las decisiones del presidente, pero lo primero es la salud. Además como soy creyente le pido a Dios que le dé salud al presidente”, finalizó.

*Foto de Gilberto Valadez