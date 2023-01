Pide Consejo de la UNAM invalidar título de la ministra Yasmín Esquivel

Redacción

Ciudad de México.-En una carta dirigida al H. Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 33 egresados y egresadas, entre ellos algunos consejeros/as universitarios, demandan la intervención de la Comisión de Honor y Justicia para que se aplique la sanción de invalidación del título de abogada que ostenta la exalumna Yasmín Esquivel Mossa de Rioboo que fue obtenido de manera fraudulenta, al confirmarse el plagio de la tesis que presentó en 1987.

Asimismo, señalan que no se explican que el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, haya afirmado que la máxima casa de estudios no cuenta con los mecanismos necesarios para anular el título obtenido de manera fraudulenta. No es explicable que se renuncie a la autonomía universitaria para que se derive la solución de este problema a una instancia de la administración pública federal.

Advierten que la Universidad, al no hacerse cargo de la situación, estaría difundiendo un mensaje de la cultura de la ilegalidad. Se pone en riesgo la credibilidad de todos los títulos expedidos y no se puede permitir se empañe el ejercicio honesto de una profesión. Exigen que se cumplan los principios universitarios, se le retire el título a la exalumna Yasmín Esquivel de Rioboo y se investigue a todas las personas que intervinieron en este hecho y se les aplique las sanciones universitarias.

En el documento especifican que la exalumna no elaboró la tesis, la plagio como lo han determinado las autoridades universitarias, con lo que cometió un delito que había quedado oculto hasta ahora por la conjunción de diversas voluntades que habría que investigar también.

Es un robo intelectual, un delito castigado en el artículo 427 del Código Penal Federal que puede haber prescrito en los términos de interpretación tradicional mexicana, pero las consecuencias son graves. También está penado internacionalmente por el Convenio de Berna y el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de la que es parte México.

En el documento detallan que se hizo público el plagio por parte de una exalumna de la Facultad de Derecho. Las autoridades universitarias en ejercicio de la autonomía y normativas institucionales confirmaron el hecho, lo que implica que no se cumplieron con los requisitos esenciales para la titulación de Licenciada en Derecho exigibles en 1987. Haber aprobado los créditos del plan de estudios, la comprensión de lectura en otro idioma, elaborar una tesis que tenía que ser aprobada por cinco sinodales, presentar y aprobar el examen profesional correspondiente.

En el inicio del documento destacan que la autonomía universitaria es un principio fundamental de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1929 y que derivó en la Ley Orgánica de 1945. También hacen referencia que la actual administración federal ha pretendido eliminar este principio incluso en una iniciativa presentada el año pasado en la Cámara de Diputados para reformar la Ley Orgánica que fue retirada ante la exigencia del rector Enrique Graue Wichers y exigió respeto irrestricto a la autonomía universitaria.

Firman la carta los 33 exalumnos y exalumnas con el número de trabajador, trabajadora o estudiante