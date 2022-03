Pide confianza Rojas para denunciar a jueces corruptos de Aguascalientes 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se le dará seguimiento a denuncias de posibles casos de corrupción que se presenten en contra de integrantes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, garantizó Juan Rojas García, presidente del Poder Judicial.

“Se recibe la denuncia, se investiga cómo debe ser, se recaban pruebas, le damos la oportunidad a la persona que es señalada para que presente una defensa y al final se toma una decisión que puede variar desde un extrañamiento hasta la separación del cargo”, mencionó.

– ¿No tiene a nadie en capilla?

– No, por lo menos que me hayan informado.

Rojas García indicó que el Supremo Tribunal cuenta con su propio órgano interno de control que recibe las denuncias en cuanto a actos que pueda presentar la ciudadanía, aunque reiteró que estas no se han dado de momento.

“Yo lo he dicho anteriormente, no vamos a defender a nadie. En lo particular no voy a meter las manos al fuego por nadie. Cada juez o jueza es responsable de las decisiones que tome”, reiteró el magistrado presidente.