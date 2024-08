Pide CIDHPA freno al ataque a la libertad de expresión

Com unicado

Ciudad de México.-La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas

(CIDHPDA), en voz del Comisionado Presidente para América Latina y el Caribe, Víctor Hugo

Gutiérrez Yáñez, considera que América Latina vive tiempos complicados en la política, pues

muchos de los Gobiernos Latinoamericanos utilizan en sus discursos conceptos como

democracia, transparencia, respeto a los derechos humanos, libertad de prensa y libertad de

expresión, promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos y soberanía, de

forma en que se queda en palabras, pero no se ejecutan en la práctica.

Un ejemplo de esto es el caso de Venezuela, cuyo gobernante, Nicolás Maduro, se ha

proclamado ganador de las elecciones solo con decirlo, pero sin presentar una sola prueba,

sin transparentar, desapareciendo a la libertad de prensa, oprimiendo a la oposición y

vulnerando los derechos humanos de la población disidente a su gobierno. Por otro lado, en

Nicaragua, el presidente Daniel Ortega utilizó un movimiento social para acceder al ejercicio

del poder y posteriormente encarceló a toda la oposición, desapareció la libertad de Prensa

para volver a reelegirse. Bolivia, por su parte, clasifica la participación ciudadana, la libertad

de expresión, la libertad de prensa y la defensa de los derechos humanos como actos

terroristas. En Cuba, derechos como la libertad de prensa y la transparencia no existen y los

derechos humanos de sus habitantes ni se conocen.

En cuanto a México, país donde se asesinan impunemente a periodistas y a defensores de

derechos humanos, se tiene un modelo de reelección a través de un partido único de Estado,

donde la corrupción y transparencia del gobierno debilita a las instituciones, dañando de esta

manera a la libertad de prensa y a las organizaciones civiles, como es el caso de la organización

civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), que bajo el periodismo de

investigación ha dado a conocer actos relacionados con dichos delitos que prevalecen tanto

en el sistema público como privado de nuestro país.

Este miércoles, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), indicó en la

mañanera del presidente López Obrador que, de agosto de 2018 a diciembre de 2024, la antes

mencionada asociación civil ha recibido poco más de 96 millones de pesos de la Embajada de

Estados Unidos en México. Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) calificó

como amenaza a la libertad de expresión los dichos del titular de la UIF y señalado haber sido

hostigada y difamada en 265 ocasiones desde las conferencias matutinas por parte del

Mandatario Federal.

El Comisionado Presidente de la CIDHPDA consideró que, si los gobiernos de América Latina

utilizan en sus discursos los conceptos de soberanía, libertad, respeto a los derechos

humanos, transparencia, voto libre y secreto, deben acatarse a la universalidad de estos

derechos. Los cuales son respaldados por los tratados internacionales que cada nación

latinoamericana ha firmado en favor de sus ciudadanos.

Gutiérrez Yáñez manifestó que para establecer la Paz y la No violencia en América Latina, los

gobiernos deben utilizar como pilares a los tratados internacionales y de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos, así como lo pactado en la Convención Americana de la

Organización de Estados Americanos.

En la CIDHPDA expresamos nuestra solidaridad a la Asociación Civil Mexicanos Contra la

Corrupción y la Impunidad por su valentía en favor de la democracia y por fomentar el respeto

a los Derechos Humanos a través de la denuncia y prevención de la corrupción y la impunidad,

dos problemas que han aquejado a México durante décadas.