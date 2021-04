Pide candidata del PRI a su homólogo de Morena explique relación con secta

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La candidata a la alcaldía capitalina del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Norma Guel Saldívar, exigió a su homólogo de Morena Arturo Ávila dar la cara y explicar de frente a la ciudadanía sobre el escándalo que lo involucra con secta NXIVM.

“En mi caso yo sí puedo decir que no tengo nada de que avergonzarme, pero en el caso de Ávila tendrá que dar las explicaciones necesarias, aunque lo veo complicado para alguien que ni siquiera vive aquí”, machacó.

Repudió las actividades de dicha organización que violentaba física y sexualmente a las mujeres, por lo que expuso que todo acto relacionado debe ser castigado.

Al final, insistió en que Ávila de una explicación, pues consideró que no puede decir que estuvo, pero cuando ya le afectó mejor renunció, “ósea, ¿estuviste o no estuviste?”, fustigó.

Al final, refirió que está en manos de su partido decidir qué acciones tomará contra su candidato.