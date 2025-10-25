Pide Anayeli Muñoz a Fiscalía no revictimizar a mujeres desaparecidas

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- La diputada federal de Movimiento Ciudadano por Aguascalientes, Anayeli Muñoz, pidió a la Fiscalía General del Estado actuar con perspectiva de género y dejar de revictimizar a mujeres y adolescentes desaparecidas, tras los recientes casos de violencia.

“Ya llevamos a la Constitución la perspectiva de género, la igualdad sustantiva, o sea, las leyes no pueden quedar en letra muerta. Las instancias que imparten justicia en nuestro país deben actuar con perspectiva de género”, señaló la legisladora.

Criticó que persistan actitudes discriminatorias dentro de las agencias del Ministerio Público.

“El hecho de que le digan a una mujer cuando llega a una fiscalía: ‘Ay, señora, ya perdone al marido. Ay, otra vez usted. Ay, pero por qué se deja. Ay, pero qué le hizo’, no están viendo la realidad de muchas mujeres que enfrentan violencia en su casa”, afirmó.

Muñoz lamentó la manera en que se ha manejado la investigación del caso de Ángela, una menor de 15 años desaparecida y quien posteriormente fue localizada muerta.

“Me parece una locura que a una niña de 15 años la estén culpando, que la estén revictimizando de esa forma. No debe cerrarse el caso. Debe haber una investigación incluso de si en la Fiscalía se entorpeció debido a estos sesgos machistas la implementación del protocolo de búsqueda o la alerta”, dijo.

“No debería ser y yo creo que en Aguascalientes deben tomarse muy en serio estos casos, no puede ser que la fiscalía esté actuando de esa forma”, subrayó.

La diputada advirtió que Aguascalientes figura entre los estados con mayores índices de violencia de género.

“Hay que reconocer la terrible realidad de la violencia, implementar políticas públicas e impartir justicia con perspectiva de género. Si no hay protocolos adecuados, muchas mujeres podrían poner en riesgo su vida, y ya lo vimos lamentablemente con Ángela”, concluyó.