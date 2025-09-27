Pide alcaldesa unidad en el PAN tras elecciones municipales en Aguascalientes

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.-. Luego de las elecciones de los comités municipales del Partido Acción Nacional (PAN), la alcaldesa de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza, pidió que los intereses personales no dividan al blanquiazul.

En el municipio de Calvillo, la disputa por el control del comité municipal enfrentó a los grupos del diputado local Adán Valdivia y del dirigente onanista Javier Luévano.

La edil señaló la importancia de anteponer los intereses del partido sobre los particulares.

“Como militante, yo te lo puedo decir, de más de 20 años, es mi partido, siempre va a ser mi partido. Cuando nos mueven los intereses particulares, yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa, dialogar y anteponer al partido, porque al final del día es el que nos va a llevar a la calle”.

“Si no lo hacemos así, pues olvidémonos de la calle. Porque si no puedes desde la casa, entonces cómo vas a estar en la calle”, expresó.

Espinoza recordó la forma en que se resolvieron los comités en su municipio y la importancia de definir roles dentro del partido.

“Lo digo, yo lo digo en general porque nosotros, te digo cómo nos fue en Pabellón. No batallamos, nos sentamos, vimos los perfiles, lo platicamos y sin problema, o sea, yo creo que hay quienes tienen que estar dentro del partido y quienes tienen que estar afuera del partido”.

“Y nosotros vamos enfocados rumbo al 27 porque queremos un partido fuerte. Y eso es lo que, gracias a ellos, estamos aquí”, añadió.