Pide alcalde morenista de Asientos a sus gobernados no viajar a Loreto, Zacatecas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El alcalde del municipio de Asientos, el morenista, José Manuel González Mota, pidió a su población no viajar a Loreto, Zacatecas, por el riesgo de inseguridad que existe.

En entrevista el primer edil guinda señaló “nosotros le hemos recomendado a nuestra población que si no tienen necesidad que no vayan, nosotros tenemos estrecha relación con Loreto con quienes estamos hermanados y donde tenemos mucha actividad de comercio, sin embargo en estos momentos es peligroso”, subrayó.

Posteriormente González Mota añadió que se ha recomendado no viajar en unidades lujosas a dicho territorio para no ser sorprendidos por la delincuencia.

“Que no se acerquen a la frontera, que lo hagan lo menos posible o que si van lo hagan por cosas estrictamente necesarias”, puntualizó.