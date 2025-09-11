PFNSM y municipio de Aguascalientes dan seguimiento a trámites

19.3 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.-Este día, se reunieron el presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, José Ángel González Serna “Paquín” y el síndico del Cabildo de Aguascalientes, @Octavio Alberto Ozuna, quien a la vez funge como secretario de la Junta de Gobierno de la instancia organizadora de la feria más grande e importante de México. Ellos dieron seguimiento a los trámites que deben ser tratados ante el Ayuntamiento de Aguascalientes en vísperas de la edición 198 de la FNSM.

@Tavo Ozuna

#PFNSM