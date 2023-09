Pez vive más de 100 años en un acuario

Redacción

EEUU.- La sensación del acuario de Steinhart, en San Francisco, California, es un pez pulmonado de entre 83 y 101 años es, quien llegó en 1938, a bordo de un barco desde Australia y desde entonces ahí ha permanecido convirtiéndose en el pez más viejo que ha vivido en cautiverio.

Aunque las curiosidades de esta criatura van más allá, comenzando por su singular nombre, Matusalén en referencia al longevo personaje bíblico, y no solo eso, sino que se trata de un fósil viviente y s ele ha catalogado así debido a que se han hallado fósiles de hace 380 millones de años, con sus mismas características.

Vale detallar que este pez pulmonado (Neoceratodus forsteri) es originario de Queensland, Australia, y un análisis de su ADN ha determinado que tiene entre 83 y 101 años de edad.

Su especie habita los ríos australianos que transcurren por esa región y se les denomina pulmonados porque tienen un pulmón, que les permite respirar fuera del agua por un tiempo, bajo ciertas condiciones.

Resalta que calcular la edad exacta de un ser vivo, sin hacerle daño o matarlo, es muy complicado por lo que, en el caso de Matusalén, se sabe que lleva 83 años en el acuario, su edad oficial, aunque es probable que ya ronde los 100.

Por lo que para conoce la edad exacta de un pez es necesario examinar los huesos de las orejas, y la extracción de escamas enteras, sin embargo, esto resultaría muy doloroso para el longevo animal.

En tanto, la Academia de Ciencias de California desarrolló un nuevo método que utiliza una diminuta muestra de tejido de un recorte de aleta de menos de 0.5 centímetros cuadrados y que no produce ningún daño al animal.

Así, al analizar su ADN se determinó que Matusalén tiene 92 años, con un margen de error arriba y abajo de 9 años. Es decir, ha vivido entre 83 y 101 años. Sabiendo que lleva 85 años en el acuario de Steinhart, y que ya había cumplido unos años cuando lo capturaron, seguramente ronda los 90 o 100 años.

De acuerdo con sus cuidadores, Matusalén es un pez tranquilo y cariñoso al que le gusta que le acaricien la barriga, ama comer higos, siempre y cuando sean frescos y de temporada, porque congelados no los consume.

Además, la criatura mide 1.2 metros, y pesa 11 kilos, Matusalén sobrevivió a los otros peces llevados al mismo acuario poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades del acuario creen que el pez es hembra.

La especie a la que pertenece, Neoceratodus forsteri, está en peligro de extinción. Estimar la edad de peces tan longevos resulta un desafío técnico y científico.

*Información de Excélsior.