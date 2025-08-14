Petunia, la perrita más fea del Mundo 2025

Redacción

EU.-¿Fea? Tal vez. ¿Adorable?, sin duda, Petunia, una singular bulldog inglés-francés sin pelo, se coronó este año como la gran ganadora del concurso “El Perro Más Feo del Mundo” 2025, celebrado en la ya tradicional Feria Sonoma-Marin, en California.

Y aunque su título puede sonar poco favorecedor, esta peludita sin pelo se ha ganado la admiración del mundo entero, con todo y su lengua colgante.

Acompañada por su orgullosa humana, Shannon Nyman, Petunia no solo se llevó el primer lugar entre 10 competidores de belleza poco convencional, incluyendo a un crestado chino de 8 años llamado Little Prince Wonder y un chihuahua veterano de 13 años llamado Nezumi, sino que también se llevó $5,000 dólares en efectivo y la oportunidad de aparecer en latas de edición limitada de Mug Root Beer.

Y por si fuera poco, también tuvo su momento de fama en televisión: Petunia apareció en el programa TODAY, donde su dueña declaró:

“Creo que se siente genial… Le encanta toda la atención, todo el cariño, todas las caricias humanas”.

De un criadero ilegal al estrellato

La historia de Petunia no siempre fue de aplausos y premios. Esta cachorra de 2 años fue rescatada de un criadero clandestino en Las Vegas por la organización Luvable Dog Rescue, tras vivir en condiciones deplorables. Fue llevada a Oregón, donde recibió los cuidados médicos necesarios: la esterilizaron y le realizaron una cirugía para corregir un paladar alargado que le dificultaba respirar.

Y aunque no tiene pelo debido a las prácticas poco éticas del criador, lo que le sobra es carisma, ternura y personalidad. De hecho, algunos la describen como una mezcla entre “Yoda, un hipopótamo y un murciélago”.

También puedes leer:Desde hace casi 50 años, el Concurso del Perro Más Feo del Mundo celebra esas características únicas que hacen que cada perro sea especial. No se trata de burlarse, sino de honrar lo diferente, de mostrar que hay belleza en las imperfecciones y que el amor perruno no entiende de estándares.

Con su lengua colgando, su falta de dientes y esa cara tan única como tierna, Petunia sucedió al famoso Wild Thang, el pequinés que reinó en 2024 y que también se robó los corazones del público durante años.

Con información de Excélsior