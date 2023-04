Peso pluma pone tendencia con este corte de pelo

Redacción

México.- El cantante de corridos bélicos que está arrasando y que viene con todo, Peso Pluma, de quién recientemente las redes sociales y plataformas de música no dejan de hablar, y es que no es solo su música de la que todo quieres saber y escuchar, sino también sobre su particular estilo.

Destaca precisamente el corte de cabello del intérprete, el cual no solo llama la atención, sino que incluso ya se está volviendo tendencia entre los jóvenes, pero ¿qué tipo de estilo es el que usa?

Hassan Emilio Kabande Laija de 23 años, está trayendo a la época actual el “mullet” un cote de cabello que se hizo muy popular en la década de los años 80, cuando varis famosos a nivel internacional lo usaron, incluso, en la serie “Stranger Things”, ambientada en esa época, el personaje de Billy usaba este corte.

En esos años, artistas de la talla de David Bowie también optaron por lucir ese estilo que prácticamente definió la moda de entonces, y cómo todo regresa, es 40 años después cuando este corte ha vuelto a ser del gusto de los más jóvenes.

De modo que si lo que buscas es lucir este estilo es muy sencillo pedirlo al estilista, pues el corte juega con dos extensiones: más corto en la parte superior de la cabeza y los lados, y más largo en la parte de atrás, además puede llevar dos tipos de flequillo y su aspecto varía de acuerdo al largo.

Aunque, es importante tomar en cuenta el tipo de cabello, ya que el mullet se adapta mejor en cabellos rizados, pero en el caso de Peso Pluma, su pelo es muy lacio por lo uquería de confianza para estar en tendencia, ¿te animas?

