Peso Pluma le fue infiel varias veces a Nicki Nicole

Redacción

Ciudad de México.-Peso Pluma y Nicki Nicole protagonizan un escándalo desde hace unos días cuando comenzó a difundirse un video en el que el cantante aparece caminando de la mano con otra mujer en un casino de Las Vegas.

Se presume que dichas imágenes habrían sido la evidencia de una supuesta infidelidad por parte del mexicano hacia la cantante argentina, a quien había presentado como su novia solo una semana antes en la entrega de los Premios Grammy en Los Ángeles, lo que llevó a Nicole a enviar un mensaje en el que confirmó su ruptura.

Peso Pluma le habría sido infiel varias veces a Nicki Nicole

Sin embargo, “hay un trasfondo que merece ser contado” detrás de esa historia, reveló el periodista argentino Juan Etchegoyen de la cadena Radio Mitre. El comunicador aseguró que Peso Pluma le habría sido infiel varias veces a Nicki Nicole .

Nicki Nicole y Peso Pluma. (Instagram)

“A mí lo que me decían es que después de lo qué pasó, Nicki Nicole descubrió o se enteró que el cantante mexicano le habría sido infiel en varias ocasiones”, aseguró al aire el locutor. “A mí me cuentan que hubo varias situaciones perversas, me ponen la palabra ‘perversas’ y no quiero profundizar en eso porque ya me da miedo”, agregó.

“Esto que lo dejó expuesto no es ni más ni menos que lo que viene haciendo hace meses aparentemente en su relación con Nicki Nicole”, alegó. “Y acá viene lo fuerte: a mi me describen un modus operandi del artista Peso Pluma para serle infiel a la cantante”, contó Etchegoyen.

Revelan cómo Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole

El periodista detalló las supuestas acciones que hacía Peso Pluma para presuntamente engañar a Nicki Nicole .

“Peso Pluma habría entablado conversaciones con diferentes mujeres en las redes sociales, me comentan que reaccionaba, comentaba en privado a estas mujeres y en sus viajes artísticos supuestamente concretaba encuentros con algunas de estas chicas”, aseguró el presentador.

Peso Pluma va en serio con Nicki Nicole, y esto pagó para que ella conociera el Museo Frida Kahlo. (Instagram/pesopluma)

“Lo qué pasó ahora es que quedó expuesto Peso Pluma. Si esto es verdad la realidad es que a Nicki Nicole le hicieron un favor. A mí me cuentan de infidelidades sistemáticas de Peso Pluma casi desde el arranque del noviazgo”, señaló Etchegoyen.

Hasta ahora, Peso Pluma no ha salido a confirmar ni desmentir que le haya sido infiel a Nicki Nicole tras estallar el escándalo.

Con información de Quién