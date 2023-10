Peso Pluma estaría protegido por la CIA

Redacción

Ciudad de México.-Peso Pluma fue amenazado en septiembre por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que en ese momento provocó que sus medidas de seguridad aumentaran, como estar rodeado de 12 personas, a las que se les conoce como los 12 apóstoles.

No obstante, según Gustavo Adolfo Infante, el equipo de seguridad del intérprete de Ella baila sola habría reforzado aún más su equipo de guardaespaldas, ahora teniendo a su alrededor a más de 50 personas.

Según el periodista, a Hassan Emilio Kabande Laija actualmente lo rodean diferentes elementos de seguridad, en especial un grupo de cinco personas que son de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), es decir, incluso personal de Estados Unidos está involucrado en salvaguardar la integridad del cantante.

Hassan tuvo que cancelar algunas de sus presentaciones desde que fue amenazado, por ello que su equipo haya tomado la decisión de aumentar las formas en que lo protegen siendo uno de los artistas más importantes del momento (Reuters)

“Imagínense más, que de los 50 elementos de seguridad… porque trae 50 elementos de seguridad, hay cinco de la CIA. O sea, de Estados Unidos, de la CIA, lo están cuidando cinco elementos a Peso Pluma”

Por su parte, el intérprete de Lady Gaga no ha querido profundizar sobre cómo ha reforzado su seguridad a partir de las amenazas del CJNG, incluso aseguró en entrevista con The New York Times que quienes más lo protegen son sus creencias.

“Me siento seguro, estar cerquita de Dios es lo más importante, y creo que por eso me siento seguro. Para mí es más una cosa espiritual”, dijo el cantante.

Los 12 apóstoles, equipo de seguridad de Peso Pluma

Captura: Revista TVyNovelas.

A partir de que Peso Pluma fue amenazado por el CJNG en Tijuana, el tapatío supuestamente habría comenzado a usar chalecos antibalas para ir a todas partes y, además, cuenta con un grupo de guardaespaldas que se llamaría 12 apóstoles, que en realidad son algunos de sus amigos que siempre están con él.

“El equipo de Peso Pluma se lo tomó en serio y le recomendó al cantante mantenerse ubicable y acompañado siempre por su staff. Por ahora, el cantante siempre anda con 12 amigos que lo cuidan y acompañan a todas sus presentaciones”, destapó la revista TVyNovelas.

Supuestamente, estos 12 amigos están preparados para adaptarse a cualquier situación y para responder a las amenazas de forma inmediata.

El cantante ha dicho que se siente seguro porque, además de su equipo, se ha apegado a sus creencias (Peso Pluma)

Y es que, según las narcomantas encontradas en Tijuana, el tapatío no debía de presentarse en la entidad, de lo contrario lo asesinarían por “lengua suelta e irrespetuoso”. Debido a esto, han sido canceladas varias presentaciones del intérprete de La bebé, tanto la de Tijuana como otras en México y Estados Unidos. Los únicos eventos a los que ha asistido son privados y él está acompañado de su equipo en todo momento.

En cuanto la ropa que utiliza, Peso Pluma agregó a su outfit una chamarra que valdría alrededor de 70 mil pesos mexicanos ya que es antibalas. Además de utilizarlas para trasladarse de un lugar a otro, la usa para algunas presentaciones.

Por su parte, en la entrevista con The New York Times, George Prajim, mánager de Hassan, dijo que se han tomado en serio las amenazas en contra del cantante, sin importar si son reales o no y, por tanto han tomado cartas en el asunto.

Anteriormente, el cantante confesó que algunos de los narcocorridos que hacía sí los cantaba por encargo, no porque él quisiera (Twitter@PesoPlumaData)

“Quiero asegurarme de que no sólo este seguro financieramente, sino que también cuidemos su salud mental y física y, por supuesto, su seguridad. No puede ir a ningún lugar sin tener mucha seguridad, no lo permitiré”

Hassan dijo que para él aún no está confirmado que las amenazas hayan sido reales, “hay muchas cosas que son falsas y muchas cosas que no lo son”, comentó. Pese a todo, se siente seguro.

