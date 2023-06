Peso Pluma desprecia tenis que le regaló fan en pleno concierto

Redacción

Ciudad de México.-Hassan Emilio Kabande, mejor conocido como Peso Pluma, se encuentra en el ojo de la polémica, luego de que fuera captado rechazando el regalo de un fan en pleno escenario, situación que ha causado gran revuelo en redes sociales donde muchos usuarios lanzaron duras críticas en contra del cantante de corridos tumbados.

Este hecho fue difundido a través de TikTok y en el video se puede apreciar al cantante arriba del escenario frente a cientos de asistentes, cuando de un momento a otro, un fanático que sostiene una caja de una reconocida marca de tenis, decide subirse hasta donde está ‘Doble P’ para obsequiarcelos.

Ante este acto, el intérprete de ‘Ella Baila Sola’ saluda al fan, pero ni siquiera voltea a ver el regalo y se sigue de largo, dejando al joven en medio del escenario con su caja de tenis.

Usuarios se lanzan contra Peso Pluma

Como era de esperarse el momento causó críticas en contra del cantante, incluso algunos lo tacharon de haber perdido la humildad, así como de humillar al joven fan.

“Muy mal que humillen a los fanáticos y que se les suba la fama…la humildad es imposible”, “Pasado de mambo está. No lo justifico, es un fanático por lo menos un abrazo dale”, “¿Así o más mamila? Tsss no tiene ni un año en el Top y ya se le subió”, “Yo no pagaría por ir a verlo y menos por ser tan chocante”, “Pobre fanático”, se leyó.

Otros criticaron la conducta del seguidor, puesto que explicaron que las personas acuden a un concierto para escuchar al artista y no para subirse al escenario.

“Es humilde y la gente tiene que entender que pagan para escucharlo cantar no para subirse al escenario con él”, “La neta que mal de los fans que a fuerzas quieren subirse. Y todavía los defienden”, escribieron.

Hasta el momento, Peso Pluma no se ha pronunciado al respecto sobre esta situación.

Con información de Quinto Poder